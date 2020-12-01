В Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне: двое погибли и многие ранены

В Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир. В результате наезда погибли два человека, многие ранены. Об этом сообщила полиция города.

По словам бургомитра, в результате наезда пострадали по меньшей мере десять человек.

Полиция задержала мужчину, осуществившего наезд, и заявила, что ведет в центре города спецоперацию. «Пожалуйста, избегайте этого района, полиция находится на месте вместе с другими аварийными службами», - говорится в заявлении правоохранительных органов города.

«Мы арестовали одного человека … По предварительным данным, два человека погибли. Продолжайте избегать центра города», - говорится в сообщении, опубликованном на странице городской полиции в Twitter.

Местные СМИ сообщают, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч