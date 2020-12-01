В Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты Фото: СОЦСЕТИ

"Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге временно закрыли после масштабного концерта Басты (Василия Вакуленко). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на концерт собралось очень большое количество людей, что недопустимо в нынешней ситуации с коронавирусом.

- Вынесен протокол о приостановлении действия развлекательного центра. Материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, - заявила Попова на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

После разгоревшегося скандала Ледовый дворец отменил все концерты до февраля 2021 года.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в минувшие выходные - 27 и 28 ноября. Позже в сети появились видео, на которых видно, что многие люди стоят без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Сам Баста в ответ на эти обвинения заявил, что все санитарные нормы были соблюдены. А заполняемость "Ледового", как и полагается, составила 30%.