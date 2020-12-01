Треть россиян не знают, что онлайн-сервисы собирают их личные данные

Большинство россиян знает, что онлайн-сервисы в интернете собирают их личные данные (68%). Фото: Shutterstock

Большинство россиян знает, что онлайн-сервисы в интернете собирают их личные данные (68%). Многие также в курсе, что эти сервисы могут передавать информацию третьим лицам без согласия пользователя. Конечно, россияне против такой практики.

Как сообщил KP.RU Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сегодня интернетом пользуется 83% россиян. 70% против передачи своих данных третьим лицам. 58% опрошенных считают, что передача этих сведений может представлять для них угрозу.

Более легкомысленно к личным данным относятся россияне в возрасте от 18 до 34 лет. В этой категории об отсутствии какой-либо угрозы высказались 33-40% граждан. Опрошенные в возрасте 35-49 лет более осмотрительны и подозрительны. 66-72% из них заявляют о наличии опасности при передаче их данных третьим лицам.

62% россиян положительно относятся к возможности по упрощенной схеме отзывать согласие на использование персональных данных. Увеличение штрафов для интернет-площадок за нарушения, допущенные при обработке персональных данных пользователей, одобряют 58% респондентов.

Давать согласие на обработку личной информации не везде безопасно, ранее предупреждали эксперты. Это может в последующем обернуться шквалом звонков с предложениями поправить здоровье, получить кредит, посетить концерт. Выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий.