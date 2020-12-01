Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну

Миссия «Чанъэ-5» рассчитана на 23 дня. Модуль привезет на Землю два килограмма реголита Фото: REUTERS

Впервые за 44 года лунный грунт будет доставлен на Землю – посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» успешно совершил во вторник мягкое прилунение, отметили Национальное космическое управление Китая (CNSA).

«Зонд успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны», - цитирует РИА «Новости» китайские СМИ.

Миссия «Чанъэ-5» рассчитана на 23 дня. Модуль привезет на Землю два килограмма реголита. Если все пройдет хорошо, Китай станет третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить провести лунную миссию.

23-дневная миссия «Чанъэ-5» рассчитана на забор грунта со спутника Фото: REUTERS

Ранее стала известна дата старта первой за 45 лет российской лунной миссии. Впервые в современной истории отечественный космический корабль полетит к спутнику 1 октября 2021 года. До сих пор к Луне отправлялись только советские аппараты.

Аппарат должен будет сесть в районе южного полюса, после чего на поверхности спутника Земли будет проведен ряд экспериментов - в том числе, исследование состава полярного грунта, а также его свойств.