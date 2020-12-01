Ученые рассказали, почему нельзя заставлять себя есть при гриппе

Американские ученые объяснили, почему при гриппе пропадает аппетит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При вирусных инфекциях люди много спят, испытывают упадок сил и не хотят есть. Если первые два пункта легко объяснить, то почему организм отказывается есть, ведь ему нужны силы, чтобы побороть болезнь, раньше было непонятно.

Американские ученые объяснили, почему это происходит – оказывается, происходит перестройка метаболической программы. Организм начинает поглощать жиры и производить кетоновые кислоты, необходимые для борьбы с гриппом и другими инфекциями, сообщил во вторник профессор Школы медицины Йельского университета (США), иностранный член РАН Руслан Меджитов.

«Мы исследовали, каким образом эти процессы влияют на исход воспалительных реакций, и смотрели, в частности, на роль потери аппетита в случае инфекции. <...> Мы решили выяснить, в чем смысл отказа от еды? И что будет, если насильно заставлять есть мышей? Оказалось, что в этом случае все мыши погибают», - сказал Меджитов.

Он отметил, что подопытные животные ели только 20% того, что они потребляли в нормальных условиях, но этого было достаточно для гибели всех, пишет ТАСС.

Причем секрет в том, что гибель наступала при потреблении глюкозы в 100% случаев, а когда они ели 2-деоксиглюкозу, которая позволяет организму не усваивать глюкозу, то выживаемость составила 100%.

Причем воспаление никак не менялось, речь именно о смене метаболической программы. Кетогенная программа необходима, чтобы выжить при острой воспалительной реакции, пояснил ученый.

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