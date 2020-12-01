Обладателю "пивного живота" в Москве удалили 12-килограммовую опухоль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения во вторник, 1 декабря, сообщила, что врачи удалили мужчине опухоль весом в 12 килограммов – он думал, что это "пивной живот".

В отделение урологии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова обратился 64-летний пациент. Мужчина пожаловался на тянущую боль в области поясницы.

«Кроме болевого синдрома, у пациента наблюдалась асимметрия живота, он жаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием. Сам мужчина считал себя просто обладателем характерного "пивного живота" из-за любви к этому напитку, поэтому долгое время не уделял внимание существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам", — говорится в сообщении департамента.

Медики провели пациенту осмотр и компьютерную томографию и обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки. Хирурги провели операцию открытым способом и удалили 12-сантиметровое новообразование.