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В Госавтоинспекции описали идеальную модель поведения водителей

О том, как сделать сотрудников ведомства счастливыми, рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич на Радио`Комсомольская правда`.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич на Радио`Комсомольская правда`.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чтобы сделать инспекторов Госавтоинспекции счастливыми, достаточно соблюдать правила дорожного движения. Такая модель поведения водителей наиболее приближена к идеальной, заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире радио "Комсомольская правда".

"Прежде всего, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения", - сказал гость программы "Россия в движении".

Речь идет о соблюдении скоростного режима и правил пересечения перекрестков. Обязательно нужно пристегиваться самим, также детей и не отвлекаться от дороги во время вождения. По мнению полковника полиции, при соблюдении этих и других правил водителям будет комфортнее передвигаться по территории нашей страны.

Замглавы отдела пропаганды добавил, что улыбки и хорошее настроение тоже играют важную роль.

"Конечно, это не всегда получается, но, когда водитель видит добродушного инспектора, у него сразу меняется отношение. Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции - тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению", - подчеркнул Сергей Хранцкевич в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

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