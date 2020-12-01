Генсек НАТО заявил, что российские миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдавии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разместив миротворцев в Приднестровье, Россия якобы «нарушила международное право» и территориальную целостность Молдавии. Об этом он сказал на брифинге после видеоконференции глав МИД Североатлантического альянса.

Столтенберг также поздравил Майю Санду с избранием новым президентом Молдавии, отметив, что ожидает возможности с ней встретиться.

Между тем, действующий президент республики Игорь Додон считает, что российские миротворцы должны оставаться в регионе до окончательного урегулирования приднестровского конфликта. В интервью телеканалу Moldova 1 он напомнил о международном мандате миротворческой миссии, куда, по его словам, «входят не только русские, там молдаване, приднестровцы, украинцы».

«Благодаря этой миссии у нас нет кровопролития. Она должна сохраняться до тех пор, пока не будет найдено политическое решение приднестровского конфликта», - подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по мнению победившей во втором туре президентских выборов Майи Санду, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта «был неэффективным», она призывает к «полному выводу российских войск с территории Молдавии».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что планы Майи Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья закончатся подрывом всех усилий, которые были приложены за минувшие годы к мирному урегулированию конфликта. Захарова отметила, что уже 25 лет в регионе сохраняется стабильность именно благодаря миротворцам.