Постпред Украины в ООН представил свою версию Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель Украины при Организации объединённых наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Такую версию военных действий он выдвинул в ходе торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой, которое прошло во вторник, 1 декабря.

«Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным», - заявил украинский постпред в ходе торжественной церемонии во вторник, 1 декабря.

Кислицы назвал украинцев и поляков первыми жертвами военного плана, согласно которому нацистские войска с запада, а советские - с востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кроме того, по его словам, войска СССР якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941. Он добавил, что Украина пострадала ещё раз в 1944 году, когда «советские войска стали наступать, а нацисты сжигали всё, что осталось».

Другие участники заседания не поддержали такую версию украинского дипломата.