Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

Фото: Китайское национальное космическое управление.

В среду, 2 декабря, китайский возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

По данным национального космического управления КНР, структура из двух модулей (посадочного и взлетного) приступила к бурильным работам и упаковке образцов в 04:53 по пекинскому времени (23:53 по московскому времени). Вскоре беспилотный корабль приступит к сбору реголита.

Как писал сайт kp.ru, китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» во вторник, 24 ноября, успешно вывела на орбиту «Чанъэ-5». Аппарат успешно вышел на орбиту спутника Земли в субботу, 28 ноября, посадка модуля китайской автоматической станции на Луну состоялась накануне.

Напомним, китайский зонд должен доставить около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли. В случае успешного выполнения задания эта миссия станет первой с конца 1970-х годов по доставке реголита на нашу планету.