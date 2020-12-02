Психологи указали на плюсы низкой самооценки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психологи объяснили, в чем плюсы низкой самооценки. Люди, которые ею обладают, очень внимательны к деталям и крайне требовательны к себе и другим.

Такое мнение высказала психолог Лариса Занкевич. По мнению специалиста, люди с низкой самооценкой очень кропотливо подходят к работе и зачастую становятся лучшими специалистами в своей профессиональной сфере.

- Общество считает их слабохарактерными, закомплексованными, не способными самостоятельно решать задачи, - рассказывает Занкевич NEWS.ru.

Тем не менее, обладатели низкой самооценки имеют много плюсов и даже преимуществ. Они очень любознательны, погружаются в ситуацию с головой и разбираются в проблеме досконально.

Зачастую, у данной категории людей, можно встретить богатое воображение. Они становятся отличными архитекторами, художниками и дизайнерами. Испытывая проблемы с коммуникацией в реальном мире, погружаются в виртуальный.

- Если у них появляется друг, то о предательстве не может идти речи. А вот разрывы с партнерами они переносят крайне болезненно, - отмечает психолог.

Есть еще один плюс заниженной самооценки – такие люди получают больше комплиментов от окружающих.

- Многие желают поддержать и переубедить человека, который сам себя принижает. Конечно, в это не верится, но все равно приятно, -высказал предположение клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.