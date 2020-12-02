Причина смерти Бориса Плотникова: актер из фильма «Собачье сердце» стал жертвой коронавируса

Сегодня на 72-ом году жизни скончался Борис Плотников – народный артист России, наиболее известный зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью агентству ТАСС в среду, 2 декабря, сообщил, что причиной смерти Бориса Плотникова стала коронавирусная инфекция.

Он отметил, что актер неделю лежал на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

- Умер Борис Григорьевич. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ, - рассказал Григорий Заславский.

Ректор назвал Бориса Плотникова «фантастическим мастером и прекрасным актером». В ГИТИСе актер был профессором кафедры мастерства актера. На экране Плотников дебютировал в картине «Восхождение», самой заметной ролью артиста стал ассистент профессора Преображенского доктор Борменталь в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце».