Стивен Спилберг обратился в суд из-за угрожавшей расправой женщины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг обратился в суд из-за преследовавшей его и угрожавшей расправой женщины. Некая Сара Чар преследовала сценариста несколько месяцев, сообщает портал TMZ в среду, 2 декабря.

Стивен Спилберг сообщил, что получал от незнакомки угрозы в своей адрес и в адрес своей семьи. Полицейские рассказали режиссеру, что Чар даже пыталась купить пистолет, чтобы убить его. Ранее женщину неоднократно задерживали за угрозы и преследование.

В документах для суда Спилберг также привел сообщение, которое получил от Сары Чар в социальной сети Twitter: в нем женщина написала, что она может убить людей, которые «несут ответственность за кражу ее IP». О каких именно IP идет речь, и как с ними связан Стивен Спилберг, не уточняется.

Режиссер заявил судье, что боится за свою жизнь и здоровья, а также за безопасность своих близких. В итоге суд принял решение запретить Чар приближаться к Спилбергу, его супруге и ребенку ближе, чем на сто ярдов.

Надо отметить, что режиссер не первый раз попадает в подобную ситуацию: в начале 2000-х другая женщина, Диана Луиза Наполис, также угрожала Спилбергу и его семье, поскольку была уверена, что продюсер и его супруга каким-то образом чипируют людей.