Якутия предлагает урегулировать добычу мамонтовой фауны

Многолетняя работа якутского парламента и профильного комитета по внесению изменений в закон «О недрах» выходит на стадию рассмотрения по существу. Об этом заявил председатель постоянного комитета Ил Тумэна (парламента Якутии) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

«Начиная с 2010 года, Якутия активно ставит вопрос о принятии закона. Профильный комитет проводит работу по отстаиванию интересов граждан, занимающихся сбором палеонтологических останков на территории нашего региона. И вот сегодня, благодаря огромной поддержке заместителя Председателя Госдумы Алексея Гордеева, председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева и депутата Госдумы Галины Данчиковой проект федерального закона внесен на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ», - сообщил Владимир Прокопьев.

Напомним, в арктических регионах России широко распространены находки бивней мамонта. Промысел мамонтовой кости производится сотни лет местным населением, в том числе коренными малочисленными народами России, а ее сбор является, по существу, традиционным природопользованием на участках недр местного значения.

Отнесение участков недр, используемых для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков к участкам недр местного значения позволит:

- обеспечить рациональное пользование недрами и систематический и эффективный региональный государственный геологический надзор за сбором поделочных материалов в виде палеонтологических останков;

- установить на уровне законодательства регионов РФ порядок пользования недрами для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, снять ограничения на количество собранного материала и ввести ответственность недропользователя на предоставленном участке;

- стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения и производство готовой продукции;

- сократить бюрократические барьеры и сроки выдачи лицензий.

Предлагаемые изменения, вносимые в статью 2.3 Закона о недрах, взаимосвязаны с внесением изменений в статью 10.1 об основаниях возникновения права пользования участками недр, согласно которым решение о предоставлении права пользования участком недр для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков принимается органом власти региона в соответствии с законодательством региона РФ.