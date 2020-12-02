Назвали самые популярные книги десятилетия в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Самой популярной книгой за последние 10 лет оказалось произведение психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду», которое вышло в продажу в 2017 году. К такому выводу пришел российский маркетплейс Ozon, который составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете

За 10 лет книгу Лабковского купили на Ozon больше 100 тысяч раз. На втором месте по популярности оказалась книга американского коуча Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Тройку лидеров замкнула «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской.

Художественная литература начинается только на четвертой строчке рейтинга. Она представлена произведением Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

В топ-10 вошли самых популярных книг десятилетия вошли следующие произведения:

1. «Хочу и буду» Михаила Лабковского;

2. «7 навыков высокоэффективных людей» американского коуча Стивена Кови;

3. «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской;

4. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд;

5. «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой;

6. «После трех уже поздно» Масару Ибуки;

7. «Подсознание может все!» Джона Кехо;

8. «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой;

9. «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона;

10. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш.