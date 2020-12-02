Хуснуллин заявил, что проблема со статусом апартаментов в России решится в течение полугода

Марат Хуснуллин Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблема со статусом апартаментов в России решится в течение полугода. Об этом сообщил заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, уточнив, что в ближайшие два месяца законопроект об апартаментах внесут в Госдуму

«В течение ближайших двух месяцев мы законопроект об апартаментах в Госдуму внесем. Сложностей в уходе от этого вида недвижимости мы не видим», - заявил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24»

Хуснуллин отметил, что апартаменты как формат недвижимости востребован в крупных городах, но их возникновение он объяснил организационными причинами, многие из которых, по его словам, в последнее время были решены.

Вице-премьер уточнил, что речь идет о несоответствии зоны строительства, особенностях зонирования городских территорий, а также необеспеченности инфраструктурой.

Замглавы правительства напомнил, что на данный момент регионам переданы права «принимать те или иные градостроительные нормативы», поэтому, как он считает, проблема в ближайшие полгода должна решиться.