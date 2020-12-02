«Вместе мы победим»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженность в борьбе с пандемией. Глава государства в среду, 2 декабря, выступая в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны России, заявил, что «вместе мы обязательно победим».

Президент отметил также, что за последние месяцы России значительно нарастила возможности системы здравоохранения. Путин поблагодарил медиков, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, за их самоотверженность и подчеркнул, что военные специалисты отлично справились с задачей создания многофункциональных центров для борьбы с эпидемией заболевания.

- Я благодарю все, кто принимал участие в строительстве многофункциональных медцентров, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, за ответственный подход к делу. А медиков -за самоотверженность. Вместе мы обязательно победим. Я желаю вам успехов, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировали 25 345 новых случаев коронавируса, общее число заражений достигло отметки в 2,3 миллиона человек с начала пандемии. Суточное число погибших от коронавируса в России установило новый рекорд - 589 человек.