Авария с участием автомобиля скорой произошла на выезде из Электростали

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Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на выезде из Электростали - на перекрестке улиц Горького и трассы М7, сообшили КП.RU очевидцы.

Автомобиль Mitsubishi Lancer попытался проскочить на желтый цвет светофора и не уступил дорогу скорой помощи, в результате она опрокинулась на бок.

Информация по пострадавшим уточняется. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что в скорой был пациент. Врачи вытащили его из перевернувшейся машины и оказывали ему помощь прямо на дороге.