В Чехии отменили комендантский час: с 3 декабря снова откроются рестораны и магазины

В Чехии отменили комендантский час Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чехии с четверга, 3 декабря, отменяется введенный из-за пандемии коронавируса комендантский час. Больше не будет действовать запрет выходить на улицу с 23:00 до 05:00.

В этот день значительно смягчатся и другие ограничительные меры: в частности, возобновят работу кафе и рестораны, магазины и парикмахерские.

Решение ослабить ограничения правительство Чехии приняло 29 ноября, поскольку в последние недели заметно уменьшилось число новых заразившихся коронавирусом, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике улучшилась. Власти снизили уровень эпидемиологической угрозы до третьего (из пяти возможных).

Кроме того, людям разрешили проводить уличные мероприятия с участием до 50 человек и собираться в помещениях компаниями до десяти участников (раньше не более шести). Однако гражданам страны предписано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Праге считают, что таким образом правительство хочет создать для населения праздничную обстановку перед католическим Рождеством и Новым годом, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в Германии продлили карантин до 10 января.