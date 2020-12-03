Из США вылетел спецрейс с подлежащими депортации россиянами

Специальный депортационный рейс с 23 гражданами России вылетел из США Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на четверг, 3 декабря, из Соединенных Штатов вылетел специальный рейс с подлежащими депортации россиянами. Как сообщило посольство России в Вашингтоне, этим бортом возвращаются на Родину 23 наших соотечественника, которые были задержаны за различные правонарушения в США.

«Из международного аэропорта города Гаррисберг штата Пенсильвания в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 российскими гражданами на борту», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что «все они содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения».

В российской дипмиссии добавили, что рейс «удалось организовать благодаря тесному взаимодействию посольства с Иммиграционной и таможенной службой США».

Ранее сайт kp.ru писал, что из Штатов в Москву был депортирован обвиняемый в организации убийства россиянин, который находился в международном розыске по каналам Интерпола более семнадцати лет.