CNN: Трамп может «заранее» помиловать несколько своих соратников

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Перед тем, как оставить пост президента США, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп может «заранее» объявить о помиловании нескольких человек из своего окружения – до того, как им предъявят какие-нибудь обвинения, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают собеседники телеканала, республиканец опасается, что он сам и его соратники после инаугурации нового главы государства Джозефа Байдена подвергнутся преследованиям со стороны новой администрации. По словам источников CNN, Трамп обсуждал с юристами и помощниками возможность такого превентивного помилования. Среди тех, кого он хочет защитить от возможных преследований, называют дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера, а также некоторых других людей.

Правда, пресс-секретарь президента Кейли Макинэни говорит, что «не слышала никаких упоминаний о каком-либо помиловании ни в одной из бесед в Белом доме». По ее словам, единственное исключение – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Как писал сайт kp.ru, Трамп объявил о его помиловании в последних числах ноября.

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