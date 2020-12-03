Пожар на улице Дурова в Москве: спасены 20 человек, один погиб

Одному из спасенных рабочих потребовалась помощь медиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром в четверг, 3 декабря, вспыхнул пожар на улице Дурова в центре Москвы, погиб один человек. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло в закрытом на реконструкцию административном здании, расположенном по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.

В тот момент в здании находились только рабочие, которые проводили реконструкцию корпуса. Пожарные спасли 23 человека, одного из них передали бригаде «Скорой помощи».

«В ходе тушения пожара были спасены 23 человека – рабочие, одному потребовалась помощь медиков», - говорится в сообщении МЧС.

«К сожалению, один человек погиб», - добавили в спасательном ведомстве.

Между тем, источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. По его словам, огонь горит на третьем этаже здания, общая площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.