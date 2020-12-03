Последние новости на утро 3 декабря 2020: Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе

«КП» – о последних новостях на утро 3 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 3 декабря 2020 года. Накануне президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми планируется привить врачей и учителей.

Этой ночью с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз -2» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом военного назначения. Как сообщила пресс-служба министерства обороны, «боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», старт прошел в штатном режиме.

Печальная весть пришла из Парижа: на 95-м году жизни умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен, который возглавлял Пятую республику с 1974 по 1981 год. По данным французских СМИ, в середине ноября он был госпитализирован в больницу города Тура с острой сердечной недостаточностью. Также сообщалось, что Д'Эстен заразился коронавирусом и скончался из-за последствий заболевания COVID-19.

Украина надеется, что НАТО увеличит количество военных учений с участием стран Североатлантического альянса на ее территории, в том числе в районе Черного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Ранее он сообщил о намерении Киева бойкотировать неформальную встречу Совбеза, участие в которой могут принять представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

К слову, Североатлантический альянс обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, блок отвечает на это усилением своего присутствия.

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