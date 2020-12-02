Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса

Путин в Ново-Огарево во время открытия многофункциональных медцентров Минобороны России в формате видеоконференцсвязи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Церемония ввода в строй новых медицинских центров, построенных минобороны для лечения пациентов с коронавирусом, в этом году уже стала обыденной. Хотя для тех, кто получает от президента страны поздравления за возведенный в очень сжатые сроки объект, этот момент особенный. В среду пришла очередь благодарностей в адрес военных строителей в трех регионах.

- Мы открываем ещё четыре многофункциональных медцентра, два из них начинают работу в Астраханской области, ещё два – в Пскове и Североморске, - сказал Владимир Путин. - При этом в Пскове создан первый специализированный детский центр. Чуть позже, но уже в этом месяце войдёт в строй и медцентр в Южно-Сахалинске.

Астраханские и псковский центры будут переданы регионам, а североморский и южно-сахалинский останутся в ведении министерства обороны, но будут оказывать помощь и гражданскому населению.

- И военные строители, и гражданские специалисты «на отлично» справились с поставленной задачей, - оценил работу президент. - Все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно – и днём, и ночью. Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь.

Всего за этот год минобороны построит 30 центров для больных коронавирусом. Но самая громкая новость прозвучала в конце этой встречи.

Сначала вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется.

- У нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч, - сообщила она. - За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо.

А затем Владимир Путин заявил, что Россия наконец готова начать массовую вакцинацию населения.

- У нас произведено или в ближайшее время будет произведено около 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей, - обратился президент к Голиковой. - Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации.