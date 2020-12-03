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Три способа быстро избавиться от простуды назвала эксперт

Британский эксперт рассказала, как вылечиться без приема дорогостоящих лекарств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Три способа быстро избавиться от простуды назвала эксперт

Три способа быстро избавиться от простуды назвала эксперт

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Три простых способа быстро избавиться от простуды без приема дорогостоящих лекарств назвала британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис.

Эксперт уточнила, что простуда проникает в организм через слизистые оболочки - в основном через рот и нос, поэтому поможет спрей для горла, который создает защитный барьер от микробов. «Исследования показали, что он может вдвое сократить продолжительность симптомов простуды и на треть сократить протекание болезни», - приводит слова специалиста издание Express.

Джарвис также посоветовала использовать для лечения эхинацею, но предупредила, что ее нельзя применять детям. По ее словам, у специалистов пока нет однозначных данных, какие части растения и в каком объеме нужно употреблять.

Третьим м последним советом от британского врача стал прием витамина С или продуктов, содержащих его. Она посоветовала есть больше цитрусовых, перец, картофель, а также брюссельскую капусту и брокколи.

Кроме того, во избежание распространения заболевания, специалист посоветовала чаще мыть руки теплой водой с мылом, а чихать и кашлять в одноразовые салфетки, быстро их выбрасывая.