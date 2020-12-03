Умерла Нина Акимова: Актрису нашли со следами ушибов, без одежды

Актриса получила известность благодаря ролям в картинах "Дуэль", "Город - одна улица" и "Метель". Фото: Российский академический Молодежный театр

Актриса Нина Акимова скончалась в среду, 2 декабря, в своей квартире в Москве. Полиция пытаются выяснить причины произошедшего. Источник KP.ru сообщил, что на теле актрисы нашли гематомы и ссадины. Кроме того, когда прибыли полицейские, на актрисе не было одежды и украшений.

При осмотре полицейские нашли гематомы на глазах 75-летней Нины Акимовой и ссадину на лбу. Следователи начали проверку.

Актриса получила известность благодаря ролям в картинах "Дуэль", "Город - одна улица" и "Метель". Она также участвовала в постановках Театра имени Моссовета и Центрального детского театра.

Вчера, 2 декабря, также скончалась звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова. Прощание с советской киноактрисой пройдет 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.