В крови девушки, умершей во время стрима блогера Reeflay, нашли наркотики

Пока не известно, имелись ли запрещенные вещества в крови самого блогера

История со смертью девушки в прямом эфире, обрастает новыми подробностями. Экспертиза показала, что в крови Валентины были обнаружены наркотики.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Пятого канала, перед смертью беременная девушка могла употреблять мефедрон, амфетамин, каннабис и алкоголь. В крови самого блогера Reeflay (Станислава Решетникова) тоже обнаружены следы мефедрона и алкоголя.

Молодой человек не признает вины в смерти беременной подруги, говорит, что все произошедшее трагическая случайность.

Решетников отрицает, что выгнал Валентину на мороз в одном белье. Якобы девушка вышла сама и заснула на улице, а он не обязан следить за спутницей. Парень вел эфир и просто забыл о подруге.

Если же следователи докажут, что именно Решетников выгнал девушку, то ему может грозить уголовная ответственность.

Официальные результаты вскрытия пока не приводятся. По предварительным данным, у девушки остановилось сердце из-за интоксикации.

Все случилось днем 2 декабря. Соседи рассказывают, что у пары был конфликт, часто кто-то из них оказывался на балконе. В день трагедии, Станислав вел онлайн-трансляцию, рассказывал, что Валентина на балконе. Потом все же решил позвать ее в комнату, но оказалось девушка без сознания. Эфир парень не остановил, а дожидался приезда врачей вместе с аудиторией и лежащей на полу беременной.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.