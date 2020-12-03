Чубайс рассказал про последний день работы в «Роснано»

Анатолий Чубайс. ФОТО Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что сегодня, 3 декабря, его последний день работы в компании.

«На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», - сообщил руководитель «Роснано», выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Чубайс также поблагодарил сотрудников за работу, подчеркнув добросовестность выполнения той миссию, которая возложена на компанию.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 3 декабря, правительство утвердило на должность председателя правления «Роснано» сроком на пять лет заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова, который заменит на этом посту Чубайса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал естественным ротационным процессом увольнение Чубайса с поста главы «Роснано», и сообщил, что не знает о его дальнейшем трудоустройстве.

Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора «Роснано» с 2008 года. После преобразования госкорпорации в акционерное общество он занял должность председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил управляющую компанию «Роснано», которая была создана в 2013 году