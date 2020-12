Астрономы заметили тысячу загадочных круглых объектов в космосе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP астрономы сообщили, что заметили в космосе странные круглые объекты, которые по своим характеристикам не похожи ни на один из известных типов космических тел. Статья ученых опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Первые круги радиоизлучения еще в конце прошлого года нашли с помощью самых чувствительных в мире радиотелескопов ASKAP. Астрономы назвали их «орками» (ORC — Odd Radio Circles). Сначала ученые думали, что телескопы показывают эти круги из-за ошибок в программе, однако позже существование этих загадочных объектов подтвердила и другая техника.

Ничего подобного астрономы раньше не находили. При этом объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах. Проведя исследование, ученые нашли еще около тысячи таких «орков».

Пока что эксперты могут только делать предположения о возможном происхождении кругов. Объекты явно не являются остатками сверхновой, поскольку расположены вдали от большинства звезд, и их слишком много. Не являются они и областями звездообразования, поскольку вблизи нет никаких галактик.

Одна из рабочих версий: странные радиокруги являются ударными волнами от взрывов в далеких галактиках и столкновений звезды и черной дыры.