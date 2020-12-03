Цены на жилье в 2021 году могут вырасти на 10-20 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году цены на жилье в России могут вырасти на 10-12 процентов, а в Москве стоимость недвижимости взлетит на 20 процентов.

По итогам уходящего года средняя стоимость жилья возросла примерно на 18%, прибавка обусловлена повышенным спросом из-за льготной ипотеки. Сейчас средняя стоимость «квадрата» в новостройках составляет 98,7 тыс. рублей, во «вторичке» 58,2 тыс. рублей.

- В 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится. Мы прогнозируем повышение стоимости новостроек на 6-8%, - прогнозирует руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Скорее всего, всплеск, который приведет к подорожанию, будет фиксироваться в первой половине года. Вторая несколько замедлит тенденцию.

Непонятно, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотечной ставки. Девелоперы крайне осторожно строят прогнозы на будущее.

- Не исключено, что высокий спрос приведет к дефициту предложения на рынке и повышению ценника на 10-12% по стране, - считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В Москве и Московской области этот показатель будет выше – подорожание возможно от 15 до 20%.

Ценник на столичные новостройки будет толкать вверх и новые правила в отношении земельных участков. Сергей Собянин, мэр Москвы, подписал, постановление, по которому меняются условия взимания платы за смену разрешенного использования земли (ВРИ) и аренду земли в городе, пишет газета "Известия".

Стоимость услуги по изменению ВРИ в старых границах города будет умножаться на два, в «новой Москве» — на восемь.

- Логично, что все издержки девелоперов будут переложены в стоимость 1 кв.метра. Поэтому мы прогнозируем рост цен на новостройки столицы до 20% в следующем году, — сказал руководитель брокерско-консалтинговой компании «Топ идея» Олег Ступеньков.

По итогам октября 2020 года объём выданных в России ипотечных кредитов установил исторический рекорд и достиг 555 млрд рублей. Но пока предпосылок для формирования пузыря на ипотечном рынке нет, сообщает RT.