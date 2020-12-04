В Краснодарском крае в новогодние праздники будут доступны более 250 объектов турпоказа

Фото: kurort.krasnodar.ru

Краснодарский край в новогодние праздники приедет большое количество туристов со всей России. Отдыхающие активно расхватывают самые привлекательные места в гостиницах и отелях. Курорты региона лидируют по числу бронирований в первые 10 дней января.

Повышенным спросом пользуются отели с системой «все включено» и «ультра все включено». В крае с такой услугой можно поселить в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.

В здравницах Кубани действует более 500 программ лечения и оздоровления. Они также принимают гостей в новогодние праздники. Многие из санаториев уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний.

250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха будут работать на зимних каникулах в крае. Например, любители познавательного отдыха могут проехать по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства». Также экскурсии будут проводить по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани.

Гости курортов могут посетить 30 эногастрономических центров. В них можно попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.

Подробнее на официальном сайте регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также по телефону горячей линии 8-800-200-60-90.