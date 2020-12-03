Бывшие зэки предположили, какая почетная должность может достаться Ефремову в колонии

В ИК Михаил Ефремов может работать завклубом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаила Ефремова этапировали из белгородского СИЗО № 3 в колонию. Только к середине декабря, после карантина, он попадет в отряд и обретет новую должность.

Сначала Ефремову придется поработать на производстве, а в марте освобождается вакансия заведующего клубом, так что актеру могут предложить данное место.

Бывшие заключенные поделились с сайтом mk.ru, в чем заключается данная работа и сколько за нее обычно платят.

Традиционно в стенах клуба объединяют сразу несколько учреждений. Может быть и библиотека, и кружок психологический, и кинотеатр.

- У нас в колонии заведовал клубом осужденный по части 3 статье 264 УК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. Затейник был, пел, танцевал и всех заставлял, - рассказывает Максим Митенков, отбывавший наказание в саратовской колонии-поселении.

Участники самодеятельности могут рассчитывать на разные поощрения. Если досуг в клубе не организовывался, то заключенные просто могли играть в теннис, рисовать, слушать, как кто-то поет под гитару.

Почти единогласно экс-сидельцы говорят, что должность завклубом считается «почетной и почти блатной».

- Задача завклубом – скрасить однообразную жизнь осужденных и раскрыть в них таланты, - говорит источник во ФСИН России. – у нас много случаев, когда ставят такие спектакли, что Станиславский заплакал. Нам бы клонировать Ефремова, тогда все заключенные встанут на творческий путь исправления.

Зарплата заведующего около 11 тысяч рублей. Но не вся сумма отдается работнику. Часть вычитается на «тюремные коммунальные платежи» и погашение иска, если он имеется.

Как сообщал сайт kp.ru, суд в Москве приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, а позднее Мосгорсуд сократил этот срок до 7,5 лет.