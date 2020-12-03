Украинские военные признали превосходство армии России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военнослужащий Сергей Згурец объяснил, почему армия России превосходит Украинскую. Эксперт отметил, что ни у одного из подразделений Вооруженных сил Украины нет автоматизированных систем управления, которые позволяют оперативно отслеживать аспекты боя и отдавать приказы. Такие системы дают возможность быстро принимать тактические решения.

- Российская армия получила 40 комплектов автоматизированных систем управления. Теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле украинской границы. На войне побеждает тот, кто быстрее замечает противника, оперативнее передает его координаты, наносит удар и отходит. Российские войска делают это в пять раз быстрее украинских, - сообщил Сергей Згурец в интервью «Новой газете».

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в свою очередь, отметил, что его коллеги не увидят автоматизацию боевых подразделений: годам в войсках страны финансируются лишь два таких проекта. На один из них уже потратили около 700 миллионов гривен, однако работы не показали даже наполовину.

- В прошлом месяце завершила работу комиссия Генерального штаба по приему очередного этапа этой АСУ. Есть металл, есть компьютер, стул и стол, а вот программного обеспечения нет, - сообщил генерал-полковник.

Руслан Хомчак отметил, что ему подали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по автоматизированным системам управления, но визировать их он не спешит: главнокомандующий Вооруженных сил Украины считает, что ему предлагают согласовать «изобретение велосипеда» вместно новой разработки.