Захарова напомнила о законности присутствия миротворцев России в Приднестровье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миротворцы из России находятся в Приднестровье на абсолютно законных основаниях. На это указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 3 декабря, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ якобы нарушает территориальную целостность Молдавии.

- Мы считали, что у НАТО надежные источники информации. Эти источники могли бы сказать Столтенбергу о российско-молдавских договоренностях. Присутствие российских миротворцев осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность. Они надежно обеспечивают мир в регионе, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова отметила, что Россия неукоснительно выполняет мандат и задачи миротворческой миссии. Представитель МИД РФ посоветовала генсеку НАТО «заняться своими членами», в первую очередь, Соединенными Штатами.

Напомним, что на вчерашней встрече глава МИД Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия, разместив миротворцев в Приднестровье, якобы нарушила международное право и территориальную целостность Молдавии.

Ранее Мария Захарова также сообщила, что Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, поскольку это расшатывают стабильность в регионе и вбивают клин между государствами.