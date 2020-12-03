Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, сообщила Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Некоторые действия североатлантического альянса расшатывают стабильность в регионе и вбивают клин между соседствующими государствами. Об этом на брифинге в четверг, 3 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- НАТО расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря. Растет число заходов кораблей флотов стран альянса в черноморские порты союзников и партнеров, количество полетов разведчиков рядом с границами России. В Болгарии и Румынии разворачиваются наступательные вооружения, - объяснила она.

Представитель ведомства отметила, что все чаще страны НАТО стали проводить военные учения, которые подразумевают удары по территории России. Мария Захарова отметила, что альянс «подтягивает» к своей деятельности Украину и Грузию, «натаскивая» их на противостояние РФ.

- Это вызывает у России обеспокоенность, мы учитываем, что НАТО наращивает военную активность. И будет реагировать на это. В черноморском регионе уже имеется опыт поддержания силами прибрежных государств, - добавила Мария Захарова.

Ранее североатлантический альянс обвинил российскую сторону в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. В НАТО Россию назвали главной военной угрозой до 2030 года.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, нарушив государственную границу. Корабль ВМС США был остановлен российским противолодочным судном «Адмирал Виноградов». После предупреждения от экипажа корабля Тихоокеанского флота американский эсминец быстро вернулся в нейтральные воды.