В Москве российского ученого арестовали по делу о государственной измене

В Москве россиянина арестовали по делу о государственной измене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Лефортовский суд арестовал российского ученого Анатолия Губанова, которого подозревают в государственной измене. Об этом агентству ТАСС в четверг, 3 декабря, рассказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

- Суд избрал меру пресечения в отношении Анатолия Александровича Губанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, до 2 января следующего года, - сообщила она.

Суд слушал дело на закрытом заседании. Санкция инкриминируемой Губанову статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Анатолий Губанов – представитель известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР.

Напомним, что накануне Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в государственной измене Ивану Сафронову, советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей». Он будет находиться под стражей до 7 марта 2021 года.

Сегодня Басманный суд заочно арестовал трех обвиняемых в гибели летчика Романа Филипова в Сирии. Они находятся в международном розыске.