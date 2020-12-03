Четверо рабочих погибли при взрыве химрезервуара в Бристоле Фото: YouTube

Четверо рабочих погибли и один пострадал при взрыве химического резервуара под Бристолем (Великобритания) в четверг 3 декабря.

Они проводили работы на этом резервуаре. По данным издания The Times, в результате взрыва тело одного рабочего отлетело на 150 метров от места.

Сообщение о ЧП в промзоне в Эйвонмауте поступило к пожарным около полудня, пишут СМИ. На место сразу прибыли полиция, в том числе вертолет, и медработники.

В течение дня было найдено четыре трупа. По кадрам с места происшествия видно, что у резервуара повреждена верхняя часть – металлический лист отлетел во время взрыва.

В январе 2020 года на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошел взрыв. Лопнули два резервуара с горючей жидкостью - их содержимое вылилось и воспламенилось.