Спецслужбы Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов Фото: Елена КРИВЯКИНА

Латвийские спецслужбы задержали нескольких русскоязычных журналистов – Андрея Яковлева, Владимира Линдермана и Андрея Солопенко. Яковлев в 2018 году возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews. Lv. Линдерман также известен, как публицист, общественный деятель и правозащитник.

По данным главы агентства Baltnews Андрея Старикова, как минимум шесть журналистов в стране сейчас не выходят на связь, пишет РИА «Новости». У всех у них прошли обыски.

При этом издание Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза (статья 84 УК Латвии). У всех журналистов взяли подписку о невыезде.

За предъявленные обвинения российским журналистам грозит штраф или тюремное заключение.

"Происходит правовой беспредел. За нарушение санкционного режима может грозить до восьми лет лишения свободы или денежный штраф", - сказал Стариков Радио Sputnik.

Он считает это репрессиями, причем не только по инициативе Латвии.