Пьяный водитель в Москве въехал на территорию храма

На месте работают полицейские Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 3 декабря, в Москве произошел необычный инцидент: на территорию расположенного в Малом Предтеченском переулке въехала машина, за рулем которой находился пьяный водитель.

Позже выяснилось, что мужчина пытался попасть в церковь пешком, но его туда не пустили, потому что он был нетрезв, и тогда «прихожанин» придумал другой способ – решил въехать на территорию храма на автомобиле. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские, передает агентство «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.