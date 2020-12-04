В ОНФ назвали десять самых благоустроенных городов страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты назвали самые благоустроенные города России. Во время обсуждения проектов по благоустройству, было отмечено, что Москва далеко не единственный город, где создается комфортная среда для жизни.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина отметила, что города и населенные пункты должны «строить» сами жители.

- От каждого должно зависеть проектное решение благоустройства, которое планирует глава муниципалитета, — отметила общественный деятель.

Она назвала самые благоустроенные регионы страны.

- У нас есть субъекты, которые благоустроены не хуже столичного. Это Казань, Тюмень, Благовещенск, Калининград, Калуга, Брянск, - цитирует слова Калининой ФАН.

Она подчеркнула, что озвучила далеко не полный список. К благоустроенным она может отнести Нижний Новгород, Великий Новгород и еще не менее десяти других городов.

Ранее в Росстате назвали регионы с самой высокой зарплатой. Максимальные выплаты с января — сентября 2020 года зарегистрировались на Чукотке -116,4 тыс. рублей, а самая низкая зарплата в Ивановской области -27,4 тыс. рублей, сообщает RT.