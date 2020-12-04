Джо Байден рассказал, как получил травму ноги

Джо Байден Фото: REUTERS

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США рассказал, как получил травму ноги. По его словам, он травмировал ногу, когда играя со своим псом попытался схватить его за хвост. Об этом.

«Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост», - рассказал политик в интервью CNN

Байден сообщил, что, погнавшись за псом, он споткнулся на коврике.

Супруга политика, Джилл Байден, с их собаками Мэйджором и Чемпом Фото: Instagram.com

Напомним, 78-летний Байден травмировал ногу, играя со своей собакой в субботу, 28 ноября. В сообщении лечащего врача политика Кевина О'Коннора говорилось, что томография диагностировала у демократа переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Американская Академия ортопедической хирургии определила волосяные или стрессовые переломы как трещины. Для лечения Байдену необходимо в течение нескольких недель носить специальный ботинок - голеностопный ортез.