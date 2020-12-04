Саммит ЕС состоится в очном режиме 10-11 декабря

Саммит ЕС 10-11 декабря пройдет в очном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит президентов и глав правительств стран Евросоюза состоится 10-11 декабря текущего года в очном формате впервые с начала второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции, посвященной завершению первого года его работы на этом посту.

- Саммит состоится в очном режиме. Главы государств и правительств рассмотрят очень важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза, - объяснил он.

В ходе саммита мировые лидеры обсудят санкции против Турции, проблемные переговоры по Brexit, а также блокировку Польшей и Венгрией бюджетного плана Европейского союза до 2027 года.

Шарль Мишель отметил, что Евросоюз во время заседания рассмотрит меры против Турции и обсудит деятельность этой страны в Средиземноморье, «прекратив играть в "кошки-мышки».