Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Названы регионы с самой высокой средней зарплатой Фото: Анастасия ОСИПОВА

Самая высокая средняя заработная плата за период с января по сентябрь 2020 года была зарегистрирована на Чукотке. В первые девять месяцев года этот показатель в регионе составил 116,4 тысячи рублей.

На втором месте оказались зарплаты жителей Ямало-Ненецкого АО - 110 тысяч рублей. А замыкает тройку регионов Магаданская область со средней зарплатой 96,2 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Москва (95,9 тысячи рублей) и Ненецкий АО (91,5 тысячи рублей), передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Также в указанный период высокие зарплаты были зафиксированы в Сахалинской области, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Тюменской области и в Якутии.

Самая низкая зарплата за первые три квартала 2020 года была выявлена в Ивановской области - 27,4 тысячи рублей. Также в число антилидеров покали Алтайский край с показателем 28,7 тысячи рублей, Кабардино-Балкария - 28,8 тысячи рублей, Карачаево-Черкесия – 28,9 тысячи рублей, Чечня – 29 тысяч рублей.

Напомним, ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в РФ. Среди лидеров оказались руководители нефтегазовых компаний и предприятий в области тяжелой промышленности, пишет Москва 24.