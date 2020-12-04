Взрыв около здания телерадиокомпании в Белграде: один человек погиб, двое ранены

В пятницу, 4 декабря, произошел большой взрыв вблизи здания телерадиокомпании РТС в сербской столице Белграде. В результате происшествия один человек погиб, двое получили серьезные ранения. Об инциденте сообщил телеканал РТС.

Взрыв произошел чуть ранее 10.00 (12.00 по московскому времени), когда на близлежащей улице велись строительные работы. По данным телеканала, взорвался баллон с газом. При взрыве пострадали рабочие.

На данный момент на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 4 декабря, взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе Engen, расположенном в южноафриканском Дурбане. Семь человек успели надышаться дымом, в итоге в больницу попали шесть человек.