Врач рассказала о смертельном иммунном расстройстве при коронавирусе Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция нового типа может вызывать иммунное расстройство, приводящее к смерти. О таких последствиях заболевания рассказал академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев, отметив, что такая особенность является абсолютно отличным патогенезом.

«В общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», - сообщила эксперт

Румянцева уточнила, что на данный момент медработники должны использовать весь имеющийся опыт в лечении людей с иммунными заболеваниями для работы с заразившимися коронавирусом.

Напомним, ранее немецкие ученые выявили механизм проникновения COVID-19 в мозг. Они установили, что присутствие вируса в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки объясняет симптомы коронавирусной инфекции, в том числе отсутствие вкуса и обоняния