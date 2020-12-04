Китайский зонд «Чанъэ-5» установил на Луне флаг КНР

Фото: Китайское национальное космическое управление.

Китайский возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5», направленный к Луне для сбора образцов реголита, в пятницу, 4 декабря, установил на спутнике Земли флаг Китая. Фотографии опубликовало Китайское национальное космическое управление, где также сообщили, что аппарат успешно выполнил миссию по сбору лунного грунта и покинул Луну.

Как писал сайт kp.ru, 24 ноября китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вывела на орбиту «Чанъэ-5», а 2 декабря, китайский возвращаемый аппарат приступил к сбору образцов реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.

Китайский аппарат должен доставить около двух килограммов реголита, и стать первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. В случае успешного выполнения задания миссия станет первой с конца 1970-х годов по доставке реголита на нашу планету.