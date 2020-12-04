Путин уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отметив, что люди и дальше будут контролировать машины.

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека … машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технические, но человек должен в конечном счёте контролировать эти машины», - заявил российский лидер в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Глава государства также назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества, отметив, что он становится верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пленарной сессии Путин также призвал заранее продумать обо всех рисках, связанных с искусственным интеллектом. Кроме того, призвал распространить на интернет все правила морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий.