Путин поручил модернизировать уроки математики и информатики в школах Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину заняться усовершенствованием преподавания математики и информатики в школах. Он отметил, что для этого можно привлечь международные математические центры, которые есть в РФ.

«Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал очень высокий, ведущие университеты и упоминавшийся уже мною "Сириус"», - сказал Путин.

На пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey он также отметил необходимость включения курсов по искусственному интеллекту (ИИ) в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников. Но не только их. С ИИ должны познакомиться и врачи, и учителя, и агрономы, и юристы, а также работники промышленности, связи, транспортной сферы.

Президент считает необходимым безопасно внедрить искусственный интеллект и в сферу госуслуг. Главное не допускать утечек персональных данных.

Путин отметил, что государство выдело на цифровую трансформацию государственного управления миллиарды рублей.

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