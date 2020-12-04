Магазин стройматериалов загорелся под Москвой Фото: Артем КИЛЬКИН

Магазин строительных материалов загорелся в подмосковной Малаховке. Из горящего здания уже успели эвакуировать около 20 человек. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Отмечается, что площадь возгорания составляет более 520 квадратных метров. Инцидент случился в магазине на Касимовском шоссе.

- Поступило сообщение о задымлении в магазине в поселке Малаховка на Касимовском шоссе, дом номер 3В. Здание горит по всей площади, которая составляет 525 квадратных метров. Повышенный номер пожара не объявлялся, - говорится в сообщении спасателей.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные в настоящее время пытаются потушить разбушевавшийся огонь.

Как сообщили в экстренных службах, в целях безопасности из горящего магазина в настоящее время эвакуируют людей.