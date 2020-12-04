Рубль обновил максимум за 3 месяца: доллар стоит 74 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рубль в пятницу, 4 декабря продолжил расти - доллар теперь стоит меньше 74 рублей. Это произошло впервые со 2 сентября 2020 года.

Так курс доллара упал сразу на 37 копеек (до 74,08 рубля). Евро просел на 33 копейки (до 90,07 рубля), следует из данных Мосбиржи.

Ранее в пятницу американская валюта опускалась до 73,94 рубля – к минимуму за три месяца.

Аналитики уверены, что рубль еще прибавит в цене. В основном доллар проседает на Forex по отношению ко многим развивающимся валютам. К евро он вообще упал до минимумов 2018 года. Сейчас европейская валюта торгуется в районе 1,21 доллара за единицу.

В пятницу евро отдельно показывает положительную динамику на новостях об увеличении объема промышленных заказов в Германии на 2,9%. Страна является крупнейшей экономикой Европы.

Стоимость фьючерсов на нефти Brent растет на 1,5%, до 49,2 доллара за баррель. Это стало причиной заключенной накануне сделке ОПЕК+. Российский вице-премьер Александр Новак 3 декабря сообщил, что члены альянса договорились увеличить добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч.